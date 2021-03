TEST: Kui hästi mõistad ümbritsevat teabekeskkonda?

Küsimused on koostatud Postimehe meediapädevuse kursuse esimese osa teemade kohta:

Tegemist on praegu valmiva kursusega, mida on võimalik kasutada gümnaasiumides eesti keele tundides või miks mitte ka täiesti eraldi valikkursusena. Valmimas on 35 õppetunni jagu materjali, lisaks esimesele osale veel kolm osa.