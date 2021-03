2. TEEMA: Infokeskkond, meedia ja ajakirjandus

TUNNI TEEMAD: Infokeskkond, meedia ja ajakirjandus Eelmises peatükis vaatasime kommunikatsiooni, ehk info liikumist. Nüüd võtame ette infokeskkonna, mis meid igapäevaselt ümbritseb.



Vaatame infokeskkonna toimimispõhimõtteid, seal olevaid info vahendajaid, nende mõju info sisule ja kvaliteedile ning püüame mõista, kes kõik soovivad meiega seal suhelda.

Info andmine on ajas oluliselt muutunud, ning need muutused on toimunud hüpetega. Mudel, kus üks allikas andis infot ning kõik me olime info tarbijad, on muutunud. Oleme küll jätkuvalt info tarbijad, kuid meist on saanud ka info andjad. Ajas on oluliselt muutunud ka info levitamise võimekus. Esimene hüpe tekkis trükipressi leiutamisega, mis võimaldas hetkega kasvatada infot saavate inimeste hulka.

Info saajate hulk suurenes hüppeliselt ka raadio ja televisiooni tekkimisega ning viimane suurem plahvatus inimesteni jõudmisel toimus internetiga, kui inimene sai võimaluse suhelda korraga kogu maailma asukatega.

Kui aastaid oli info saamise ühe põhiliseks allikaks ajakirjanike poolt toimetatav meedia, siis ka see on ajas muutuma hakanud. Infokanalit lahti tehes, oli selleks siis ajaleht või telekanal, võisime kindlad olla, millise kvaliteediga sisu sealt saime ehk formaat andis ette sisu tausta.

Praegu, mil info andmine on liikunud üha rohkem internetikeskkonda, on muutunud ka kanalite tähendus sisule. Internetis paistavad ühtemoodi uudistelehtedena välja nii Postimees, Uued Uudised kui ka Lugejakiri. Ometigi on nad kõik väga erinevad ning erinev on ka nendes olev sisu.

Eriti ühetaoliseks läheb väljapaistmine selliste lehekülgede artiklite jagamisel sotsiaalmeedias, kus artikli kohta on esitatud ainult pealkiri, foto, lühike osa tekstist ning pisikeses kirjas allikas. See aga tähendab, et vähemteadlikuma inimese jaoks on nad kõik ühesuguse tõsiseltvõetavusega.

Me peaksime teadma, kes meile infot annab, milline on nende mõju info sisule ja kvaliteedile.

Meediamajanduse alused

Selleks, et saada aru, kus me tänases päevas asume, tasub vaadata tagasi sellele, kuidas me siia saime. Info hulk on ajas ainult kasvanud ning mingist hetkest muutub selles orienteerumine peaaegu võimatuks.

Aastasadu on eksisteerinud mudel, kus üks on info andja ning kõik ülejäänud info tarbijad. Areng toimus pelgalt mahu ja kvaliteedi tõusus. Käsikirjalistest raamatutest sai trükimasina leiutamisega esimene massilise info jagamise vorme. Järgmine hüpe toimus raadio tekkimisega ning sealt edasi ei võtnud enam kaua aega, kuni leiutati televisioon. Kuigi inimeste hulk, kelleni ühest allikast antud info võis jõuda, kasvas nende arengutega hüppeliselt, siis mudel, et üks annab infot ja ülejäänud tarbivad, sellest ei muutunud.