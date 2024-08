Tallinna Kunstikooli uuenenud õppehoone avab uksed

Tallinna Kunstikooli renoveerimise ja laienduse projekteeris Projektibüroo OÜ, ehitustöid tegi 1Partner Ehitus OÜ ning omanikujärelevalvet teeb Pikk Silm OÜ. Tööde kogumaksumus on 5,71 miljonit eurot.

Tallinna Kunstikool on kunstialast süvaõpet andev huvikool, mis pakub õpilastele võimalusi nii loominguliseks eneseväljenduseks, teadmiste ja oskuste omandamiseks kui ka isiksuse arendamiseks. Tallinna Kunstikool loodi 1975. aastal ning on sellest ajast töötanud ajaloomälestisena riikliku kaitse all olevas hoones Kevade tänaval. Kuna hoone seisukord oli kesine ja koolipere töötas ruumikitsikuses, vajas maja põhjalikku remonti ja laiendamist.