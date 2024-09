Vaata, kes on tänavused aasta õpetaja tiitli nominendid

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõdes, et head meelt teeb õpetajate märkamine - konkursile esitati lausa 1600 suurepärast kandidaati, kes on silma paistnud oma professionaalsuse ja pühendumusega ning nende seast parimate valimine oli väga keeruline.

«Seisan igapäevaselt selle eest, et haridusvaldkonna töötajad oleks väärtustatud, neil oleks kindlustunne tuleviku suhtes, sest ainult nii on laste ees inimesed, kes on tõeliselt pühendunud professionaalid ja kelle silmad säravad. Nõuab ju uute tehnoloogiate tulek ja kiiresti muutuv maailm õpetajalt palju - ümber tuleb mõtestada nii mitmedki senised tegevused, olla paindlik ning kiirelt kohaneda. Seda enam peame õpetajaid toetama ja neid ka tänama. Tunnustagem neid iga päev ja märgakem nende panust laste ja noorte tulevikku,» lisas Kallas.