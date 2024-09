Algas koostöö inseneeria populariseerimiseks Virumaa noorte seas

Koostöölepingu üks eestvedajaid, Rakvere riigigümnaasiumi füüsikaõpetaja Raimo Maasik avaldas lootust, et pikaajalise koostöö tulemusena sirgub Virumaal tulevikus palju andekaid insenere, keda Eesti hädasti vajab. «Loodevasti tagab esimene ettevõttega seotud leping, et riigigümnaasiumiga liituvad peagi ning soovivad koostööd teha ka teised kohalikud ettevõtted. Koostöö ülikoolidega ja ettevõtetega annab võimaluse näha ja praktiseerida koolis õpitut ka väljaspool klassiruumi, seda nii teadusuuringuid tehes kui ka tootmises,» rääkis Maasik.

Ka Rakvere riigigümnaasiumi juht Liisa Puusepp peab koostööd väga oluliseks, kuna positiivsed õppimiskogemused loovad eelduse, et noored väärtustavad oma kodukohta, tahavad siin hiljem töötada ja kohalikku elu edendada. «Virumaa on Eesti oluline tööstus- ja ettevõtluspiirkond ning haritud insenerid on siin väärtustatud ja väga oodatud,» ütles Puusepp.