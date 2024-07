ARVAMUS Tehisaru eksamitulemuste kallal: kas tulemuseks tõde või rikutud tulevik?

Seekordsed riigieksamid tõid järjekordselt esile probleemi, et tihti ei saada aru diagnostiliste testide omadustest ja ka piiridest nende kasutamisel. Varasemalt on avalikkuseni jõudnud teadmine, et ei koroonatestid ega ka näiteks dopingutestid pole päris perfektsed ja seda fakti tuleks arvesse võtta saadud tulemuste tõlgendamisel. Seekord on aga jutuks test, mis võiks tuvastada petturlust riigieksamil.

Diagnostiliste testide ampluaa on lai, ulatudes meditsiinist kriminalistikani, ja spordist pedagoogikani, süvateadusel põhinevatest meelelahutuslike testideni. Testide põhjal otsuste tegemisel tuleb aga arvestada asjaoluga, et perfektseid teste peaaegu ei leidugi. Seetõttu on iga testi jaoks kindlaks tehtud kaks omadust: testi tundlikkus ja testi spetsiifilisus. Neist esimene – tundlikkus, on tõenäosus, et uuritava seisundi esinemisel annab test positiivse tulemuse. Näiteks on ühe levinud koroonaviiruse kiirtesti tundlikkus hinnanguliselt 97% (see arv on leitav ka pakendis olevalt infolehelt) – seega tegelikest nakatunutest tuvastab see test 97%, ning kolm protsenti nakatunutest saavad valenegatiivse tulemuse. Spetsiifilisus on aga tõenäosus, et test annab seisundi puudumisel negatiivse tulemuse. Mainitud kiirtesti spetsiifilisus on veidi üle 99% - seega sajast mitte nakatunud isikust keskmiselt 99 saavad selle testiga negatiivse tulemuse, kuid üks võib saada positiivse, ehk valepositiivse tulemuse.