Sisekaitseakadeemiasse esitati rekordarv sisseastumisavaldusi

Kokku esitati 1181 sisseastumisavaldust, mis on viimaste aastate parim tulemus ning ületas eelmise aasta tulemust 327 avalduse võrra ehk koguni 38 protsenti. Populaarsemateks kujunesid politseiteenistuse ning tolli ja maksunduse õppekavad. Tavapärasest suurem on konkurss ka päästeteenistuse ja päästekorraldaja õppesse.

«Sisseastumisavalduse kasv sisekaitseakadeemiasse on olnud märkimisväärne. Rõõmustame, et soov õppida, teha tähendusega tööd ja panustada Eesti siseturvalisusesse on kasvanud,» kommenteeris sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka.