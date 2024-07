TalTechi erialatest on andnud 12 500 inimesele kutsesoovituse

Tallinna Tehnikaülikooli e-kanalite juhi Hele-Riin Piheli sõnul on eriala sobivustest üks võimalus ennetada olukorda, kus tudeng tuleb õppima eriala, mis talle tegelikult ei sobi ega meeldi. Test on populaarne ka laiemalt.

«Testi tegijate seas on üsna palju karjääripöörajaid ja uue suuna otsijaid ning see on igati positiivne,» ütles Pihel. «Inimene ju vahel ei teagi päris täpselt, mida ta teha tahab ja kuhu kõige paremini sobib. Test on 15 minutit kiirkursust selle kohta, mis sulle meeldida võiks.»