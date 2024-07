Tallinna Teeninduskooli hakkas juhtima Kristi Tarik

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse valdkonna juhi kohusetäitja Marit Kuuse sõnul õnnestus uue direktori valimine igati edukalt. «Toimus kandideerimisprotsess, mille käigus kaks kandidaati enda huvist teada andsid. Seejärel langetati kooli nõukogu koosolekul otsus Kristi Tariku kasuks. On hea meel, et niivõrd põhjaliku kutsehariduse taustaga inimene otsustas kandideerida. Minu süda on väga rahul, sest Kristi on end varasemates tegemistes näidanud pühendunud inimesena,» ütles Kuusk.

Kristi Tarik hindab kõrgelt, et talle antakse võimalus Tallinna Teeninduskooli arengusse panustada. «Olen veendunud, et Tallinna Teeninduskooli edu aluseks on inimesed, kommunikatsioon ja lahenduskeskne mõtteviis. Koos meeskonnaga kindlasti jätkame siiani tehtud tööd ning seame kõrgeid eesmärke edaspidiseks. Kahtlemata on meie sihiks tulevikus, et kool oleks veelgi silmapaistvam, uuendusmeelsem ning tulevikuoskuste arengut toetav. Soovime olla suurepäraseks partneriks erasektorile. Selle kõige aluseks on avatud dialoog ja koostöö kõikide huvigruppidega,» rääkis Tarik.

Kristi Tarik on töötanud Tallinna Teeninduskooli valdkonnajuhina, Kuusalu keskkooli direktorina ning praktiseerinud turismindust erasektoris. Lisaks on ta andnud loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja õpetanud Tartu rakenduslikus kolledžis. Ta on edukalt läbinud haridus- ja teadusministeeriumi koolijuhtide järelkasvuprogrammi, omab kõrgharidust turismi- ja hotelliettevõtluse erialal ning magistrikraadi kutsepedagoogikas.

Tallinna Teeninduskool on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus, mis asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas.