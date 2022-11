Õpetajad otsivad lahendusi läbipõlemise vältimiseks

«Arvatakse, et oleme nõustajad, kuid just nõuandmisega hoiame end tagasi. Pigem on meie tööriistadeks küsimused, kuulamine ja peegeldamine. Me ei taha hakata õpetaja eest probleeme lahendama ja ütlema, kuidas peaks ühes või teises olukorras käituma, sest valikuid on rohkem kui üks. Nii me võtaksime ära õpetaja õppimiskogemuse,» leiab Pääsik.

«Mentor on coach'iga sarnane ja kasutame sarnast metoodikat. Erinevus seisneb selles, et haridusmentoril on ka õpetajana töötamise kogemus ja mõistame õpetaja rolli võlu ning valu, coach'il sarnast tausta olema ei pea. Mentoritena kõneleme õpetajaga tuttavas keeles, saame jagada ka enda õnnestumisi ning komistamisi ja koos arutada, mida sellest õppida.»

Milliste küsimustega mentori poole pöördutakse? «Kui välja tuua mõned väga konkreetsed probleemid, siis näiteks loovtööde protsess ja selle arendus, õppijast lähtuvate ja õppijate juhitud arenguvestluste läbiviimine. Mõni õpetaja soovib aeg-ajalt arutada oma tundide ülesehitust või metoodikat. Eeldatakse, et kui õpetaja juba aastaid koolis töötab, siis ta enam mingit arendavat tuge ei aja. Kuid just selleks ajaks on kogunenud pagas, mida saab ära kasutada veidi teisel moel ning ennast säästvamalt.»