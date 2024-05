Noored insener-disainerid lasid fantaasial möllata

Projektis osales kokku 80 noort üle Eesti, kes valisid endale huvipakkuva tehnoloogia- ja loomekursuse. Nelja erineva kursuse raames valminud lahendusi eksponeeritakse järgmise nädala jooksul, 6.–12. maini Telliskivi loomelinnaku poetänava koridorides. Poetänava külastajatel on võimalik tutvuda koolinoorte visiooniga tulevikumaailmast, mis on loodud jätkusuutlikkusele, tehnoloogiale ja disainile mõeldes.

Toidutoodete mooduli tulemuseks on kuus omanäolist ja ahvatlevat pakendatud toodet, mille noored rühmades disainisid, läbi proovisid ja pakendasid. «Kes on toiduvalmistamisega kokku puutunud, teavad, et see protsess eeldab mitmeid valikuid ja otsuseid. Nii tuli ka noortel selles moodulis olla avatud ja kriitiline leidmaks ning valimaks keskkonnamõjudest lähtuvalt sobilikke koostisosi, tehnoloogiaid ja vahendeid,» rääkis Jaana Taar, Tallinna Ülikooli kodundusõppe dotsent.