Võru gümnaasiumi uueks direktoriks saab Karl Kirt

«Võru gümnaasium on hästi hoitud ja juhitud kool. Mul on suur au asuda koolijuhina uueks eestvedajaks ja jätkata seda head tööd,» sõnas Karl Kirt. «Esimeste sammudena plaanin ennast kooli oludega põhjalikult kurssi viia ning seejärel seada koolimeeskonnaga uusi sihte tulevikuks. Väljakutseid haridusmaastikul on palju ning mul on hea meel kooliperega koos nendele vastu astuda, et pakkuda parimat gümnaasiumiharidust meie noortele.»