Tartu Ülikool tutvustab demopäeval teadusmahukaid ettevõtlusideid

Isesõitvate autode testimisplatvorm, lämmastikreostuse kõrvaldamine mikroobidega, puidupahtel, mis hõlbustab vineeritootmist, ja spreipudel, mis muudab kraanivee desinfitseerimisvahendiks – need on vaid mõned näited Tartu Ülikooli teadlaste arendatavatest lahendustest, mis meie igapäevaelu juba lähitulevikus mõjutama hakkavad.

Osa ideedest on alles katsetamisjärgus, osa aga juba elluviimisel kas alustavates või tegutsevates iduettevõtetes.

Tartu Ülikool on seadnud eesmärgiks toetada teadmistepõhise ja suurt majanduslikku lisandväärtust loova ettevõtluse arengut. Üks viis selleks on julgustada teadlasi ettevõtlusega alustama. Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reimi sõnul on ülikool viimased neli aastat sihipäraselt arendanud sellekohast tugisüsteemi.