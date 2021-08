Kuusalu keskkooli juurdeehituse valmimine nõuab lisaraha

Lepingu järgi läheb juurdeehitus Kuusalu vallale maksma 3 574 888 eurot, algklassimaja laienduse valmimistähtaeg on jaanuaris, kirjutab Sõnumitooja.

Valla arendusspetsialist Kair Tammel selgitas, et OÜ Montreco soovis esialgu peamiselt ehitusmaterjalide kallinemise tõttu 12 protsenti ehk ligi 465 000 eurot lisaks. Vallavalitsus pidas läbirääkimisi ning saavutas ettevõttega kokkuleppe, et algklassidemaja ehitus viiakse lõpuni, kui ehitamiseks saadakse 228 000 eurot lisaraha. Peale selle teeb ettevõte vallavalitsuse tellimusel 72 000 euro eest täiendavaid töid, sealhulgas kindlustanud köögibloki vundamenti, algklassidemajja tehakse aktiivpõrandad.

Kuusalu keskkooli direktor Kristi Tarik pidas volikogu ees kõneldes väga oluliseks, et koolimaja saaks võimalikult ruttu valmis. Ta märkis, et ruumipuudus on suur ning ehituse ajal ei mahu kogu koolipere nende kasutada olevatesse ruumidesse ära, osa klasse on pidevalt e-õppel.

„Kui peaks juhtuma olukord, et ehitaja läheb ära, on selge, et see koolimajaosa ei saa valmis jaanuariks, veebruariks ega ka järgmise aasta septembriks. Kui peaks nii juhtuma, ei saa me pakkuda koolis efektiivset õpet, meil ei ole võimalik tagada õpilastele järjepidevust, rääkimata sellest, et õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste vaimne tervis hakkab kannatama," märkis ta.

Kair Tammel selgitas Sõnumitoojale, et OÜ Montreco ei ole lubanud ehitust pooleli jätta ja lahkuda, kui lisaraha ei saa, küll aga on ehitaja öelnud, et võib seni kokku lepitud summa eest lõpuni ehitades pankrotti minna. Asi on tema sõnul kriitiliseks läinud paari viimase kuuga. „Hinnad tõusevad sisuliselt iga päev ja ehitaja lihtsalt ei tule varem kokkulepitud rahadega välja."

Ehitaja on arendusspetsialisti kinnitusel väitnud, et küsitud lisaraha eest suudavad kooli juurdeehituse valmis teha. „Tähtaeg on endiselt jaanuari keskel, ehitaja pingutab, et jõuda. Materjalid, mille tarne venis, on nüüd saabunud. Praegu pannakse aknaid ette, tegelikult oleks sellega tulnud alustada juba pärast jaanipäeva, kuid puit-alumiiniumakende valmistaja ei suutnud tähtajast kinni pidada. Teisi töid ei ole see pidurdanud," rääkis Kair Tammel.

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee

Baltic News Service

Lukustatud

Eesti siseuudised

Eesti majandusuudised