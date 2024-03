Õigusselgus paigas: järgmise ÕS-i väljaandmiseks muudetakse tegevuskava

Ministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson märkis, et tegevuskava muutmisega soovib ministeerium lahendada õiguslikud küsitavused, millele õiguskantsler tähelepanu juhtis. «Koostatav ÕS esitab kirjakeele norminguid ja soovitusi koos selgituste ja põhjendustega. Seega on ka järgmine ÕS suunav ja soovitav sõnaraamat, mis mitte ainult ei kirjelda keelekasutust, vaid annab vajaduse korral soovitusi, milliseid keelendeid pigem mitte kasutada ning mida nende asemel eelistada,» rääkis Adamson.

ÕS-i ja EKI teatmiku väljaandmise tegevuskava kinnitati aastal 2023 ning see lähtus eesti keele arengukavast 2035. aastani. Tegevuskava nägi ette, et 2025. aastal ilmuv ÕS antakse välja EKI ühendsõnastiku kasutajavaatena. Tänavu märtsis teavitas õiguskantsler Ülle Madise ministeeriumit ja Eesti Keele Instituuti, et ÕS-i sellisel viisil väljaandmine võib minna vastuollu keele- ja põhiseadusega.

Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast selgitas, et kehtiva tegevuskava muutmine on ennekõike vajalik õigusselguse saavutamiseks, seda nii kirjakeele normi kui ka e-eksamite seisukohalt. «ÕS-i ümbritsenud arutelud on märk eesti keele elujõulisusest ning tähtsusest selle kasutajatele, mis on igal juhul positiivne. Praeguses olukorras tuli meil lepitada teadus ja seadus, sest keel ja keeleteadus arenevad kiiremini kui neid mõjutav õiguslik raamistik. Koostöös ministeeriumiga õnnestus selleks vajalik kompromiss ka leida – traditsiooniline ÕS keskendub normile ning muud EKI sõnastikud jäävad teenima elavat ja arenevat keelt,» märkis Arvi Tavast.