Ekspert eetris ⟩ Marko Vainu: «Kas inimene saab Eesti siseveekogude heaolule kaasa aidata?»

Marko Vainu annab ülevaate sellest, millises seisus on Eesti veed. «Eestis hinnatakse regulaarselt üle 600 vooluveekogu ja vooluveekogu lõigu seisundit ja nendest on viimastel aastatel olnud 60% heas ökoloogilises seisukorras. Samas järvede puhul, mida samuti regulaarselt hinnatakse umbes 90 kohas, on seisund viimase kümne aasta jooksul läinud oluliselt halvemaks ehk viimastel andmetel on neist vaid 25% heas ökoloogilises seisukorras», rääkis Vainu.

Marko Vainu toob välja aspektid, mille järgi hinnatakse Eesti veekogude olukorda ja räägib inimtegevuse mõjust neile. «Suure põllumajandustegevusega piirkondades on põllumajanduskoormus suur ja see muutub järjest suuremaks. Seda on eelkõige näha põhjavee andmetest, mis ei ole küll siseveekogud, aga näiteks Pandivere kõrgustik, mis on karstiala, on samas Eesti kõige põllustatum ala. Kui karstialal on põld, siis jõuab koos sademetega põhjavette ka väetis ning sealt edasi liigub see jõgedesse ja järvedesse», selgitab Vainu.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli ajakirjanduse õppekava viimase aasta üliõpilane Katriin Lepik.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ja pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.

Varasemaid saateid saab järele vaadata Tallinna Ülikooli veebilehel ja tv.postimees.ee.