Vaata, kes on Eesti parimad õpilased maateaduses

Olümpiaadi žürii esimehe Alvar Soesoo sõnul on kuuendat korda toimunud olümpiaadist kujunenud oluline sündmus, kus saavad end proovile panna meie riigi tugevamad loodus- ja reaalainete huvilised. «Meie õpilased on mitmendat aastat näidanud, et suudavad lahendada keerukaid ülesandeid ning rakendada teoreetilisi teadmisi praktikasse. See on eriti oluline, kui arvestada meie ees seisvate väljakutsetega, mille lahendamiseks on vaja nutikaid otsuseid just meie noortelt maateaduste asjatundjatelt.»