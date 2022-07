Selgus, millised füüsikaõpetajad saavad endale tuleval aastal 13. kuupalga

«Programmile saadetud videoid vaadates joonistus välja kaks tõdemust. Esiteks see, et Eesti koolides füüsikat õpetavad õpetajad teevad oma tööd hingega ja entusiastlikult. Teiseks see, et arvatavasti ei ole olemas kaht ühesugust füüsikaõpetajat,» ütles Kaido Reivelt Eesti Füüsika Seltsist. «Sestap oli päris keeruline välja valida programmi pääsevat kümmet füüsikaõpetajat. Eriti arvestades, et me ei otsinud parimaid õpetajaid, vaid neid, kellest programmile võiks kõige rohkem abi olla. Loodetavasti tekib meil hea koostöö, millest hiljem saavad osa nii õpilased kui ka kogu füüsikaõpetajate kogukond Eestis.»