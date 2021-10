Liina Kersna: õpetajad on koroonakriisis andnud ühiskonnale lootust

Kersna sõnul tähistatakse õpetajate päeva UNESCO egiidi all alates 1994. aastast ja igal aastal on selleks päevaks valitud mõni fookusteema. Sel aastal on see «Õpetajad hariduse koroonakriisist taastumise keskmes».

Tema sõnul on kõike korraga varasemast rohkem: õppijate toetamist, suhtlust vanematega, digitehnoloogiat, koostööd kolleegidega. «Te olete selle kõigega suurepäraselt toime tulnud – nagu meie õppijad on maailma tippklassist, on ka teie toimetulek koroonaajal olnud maailma parim!» ütles Kersna.

Tema sõnul on OECD haridusjuht Andreas Schleicher kinnitanud, et Eesti on üks edulugudest, sest Eestil on suurepärane õpetajate vägi. «Taas on Eesti õpetajate töö teistele eeskujuks! Aitäh, et teete oma tööd suure pühendumusega! Aitäh, et te märkate, toetate, inspireerite. Aitäh, et te usute oma õpilastesse. Teie usul on tohutu jõud. Jõud muuta maailma paremaks paigaks,» ütles Kersna.