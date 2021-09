SOOME KOOLIUURING ⟩ Ligi pooled tüdrukud kogevad seksuaalset ahistamist

Uuringu järgi on tüdrukud oma eluga poistest vähem rahul ja hindavad sagedamini oma tervise kas keskmiseks või halvaks, kirjutab HS küsitlusest, millele vastas kevadel ligi 265 00 põhikooli vanemate klasside, gümnaasiumide ja ametikoolide õpilast.

Ajaleht kirjutab, et sugupoolte erinevus ilmnes juba kaks aastat varem toimunud sarnases uuringus, kuid värskete tulemuste põhjal saab öelda, et tüdrukute heaolu on veelgi halvenenud ja eriti märgatav on vahe vanemate õpilaste seas.

HS toob näiteks, et uuringu järgi on lühikese ajaga sagenenud seksuaalne ahistamine. Kui kaks aastat tagasi oli iga kolmas tüdruk ja 6-8 protsenti poistest kogenud aasta jooksul seksuaalset ahistamist või sobimatud käitumist, siis nüüd tõi selle probleemina esile iga teine tüdruk.

Noored puutuvad ajalehe andmetel seksuaalse ahistamisega enim kokku nutitelefonis ja internetis, seda nimetas 40 protsenti põhikooli vanemate kooliastmete ja gümnaasiumi tüdrukutest. Avalikus kohas oli seksuaalset ahistamist kogenud kolmandik vastanud tüdrukutest. Üks 15-aastane kutsekoolis õppiv tüdruk tõdes HS-le, et saab sobimatu sisuga sõnumeid sotsiaalmeedia vahendusel iga päev. Nendes kiidavad täiskasvanud mehed tema keha ja kutsuvad kohtama. Tüdruku sõnul ei tõmbu nad tagasi ka siis, kui neile vastata, et ta on alaealine.

Kuigi ka üldine heaolutunne on Soome laste ja noorte seas vähenenud on küsitluse järgi siiski suurem osa neist oma eluga rahul ja naudib kooliskäimist. Kuid ka seal tuleb välja vahe poiste ja tüdrukute vahel, vahendab HS. Nii on kaheksanda ja üheksanda klasside tüdrukutest oma eluga rahul vaid 57 protsenti, samas kui rahuolevaid poisse on tervelt 81 protsenti. Gümnaasiumis ja kutsekoolides on samad näitajad tüdrukutel 60 ja poistel 79 protsenti.