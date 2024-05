Õpetajaharidust hakatakse pakkuma juba gümnaasiumis

Ülikooli ja gümnaasiumi koostöös valminud valikaine annab põneva sissevaate haridusteaduste maailma. Kursusel osalemine aitab noortel paremini mõista tänast haridusmaastikku ning võimalikke hariduspraktikaid praeguses ja tulevikuühiskonnas. Ühtlasi annab see aimu, kuidas on õpetajal võimalik muutusi juhtides tulevikku luua ja maailma muuta. Kursust toetavad haridus- ja mõjustamispühholoogia ning neuroteaduse alased teadmised.

Pärnu ühisgümnaasiumi arendusjuhi Kriste Talvingu sõnul on nii mõnigi gümnaasiuminoor juba praegu jõudnud arusaamiseni, et õpetajaamet on palju enamat, kui seni ette kujutatud. «Sageli võib kuulda arvamust, et noortel puudub huvi hariduse ja õpetajaameti vastu. Julgen selles sügavalt kahelda. Tajun aina enam noorte siirast huvi haridus- ja õppimisteemade vastu. Paljud õpilased on väljendanud soovi jätkata õpinguid ülikoolis just haridusteaduste vallas.»