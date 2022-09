Ministeerium soovitab Saaremaa õpetajatel ära kasutada kogu riigi pakutav tugi sõjapõgenikele

Ukraina sõja puhkemisest alates on ministeerium korraldanud koolijuhtidele ja kohalikele omavalitsuste haridustöötajatele iga nädal (välja arvatud suveperioodil) infotunde, et selgitada, kuidas Ukrainast tulnud sõjapõgenike õpet Eesti koolides korraldada. Infotundides on põhjalikult käsitletud eeltoodud rahastamise põhimõtteid, jagatud koolilt-koolile kogemusi, tutvustatud võimalusi osa saada muukeelse lapse õpetamise koolitustest. Kõik infotunnid on salvestatud ning järelvaadatavad ministeeriumi ja Harno kodulehel. Samuti on kodulehtedelt leitavad arvukad metoodilise töö materjalid õpetajale, kooli abipersonalile, lapsevanemale.

Saaremaa valla haridusosakonna juhi Urmas Treieli kommentaar õpetajate pöördumisele on nördimapanev. «Kui saaksime riigilt nõu küsida, teeksime seda kindlasti. Paraku seisame silmitsi olukorraga, kus haridus- ja teadusministeerium ei tea, mis või kus on lõplik tõde,» vahendas ajakirjandus Treieli seisukohta.

Võtsime pärast õpetajate pöördumist hea kolleegi Urmas Treieli ning kooli direktori Viljar Aroga ühendust, et tuletada meelde, millega saame vallale ja koolile jätkuvalt abiks olla. Pakkusime, et lähiajal võivad ministeeriumi keelevaldkonna eksperdid külastada Hariduse Kooli, et kohtuda õpetajatega, nõustada individuaalsete õppekavade koostamist Ukraina õpilastele, tutvustada lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikaid ning pakkuda koolitusvõimalusi õpetajatele.

Oleme igakülgset tuge pakkunud senini ning teeme seda kindlasti ka edaspidi. Mõistame, et eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õpetamine on väljakutse koolidele, aga kogemusi jagades, ennast täiendades ja üksteist toetades saavad õpetajad sellega edukalt hakkama. Kindlasti on aga oluline roll koolijuhil, et tagada õpilaste paindlik õppekorraldus ning õpetajate toetamine koolis.