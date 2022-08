Saaremaa õpetajad on koolis hädas ukrainlaste õpetamisega

«Olematu eesti keele oskuse ja ootamatuse tõttu said nendest lastest esimese hooga lihtsalt tundides viibijad. Hoolimata koolijuhtide keelitustest, et teilt, õpetajatelt, ei oodatagi enamat, ei suutnud me neist lastest mööda vaadata. Võtsime seda kui panust, kuidas aidata ukrainlasi nende sõjas okupantide vastu,» kirjutasid õpetajad kevadisele kogemusele tuginedes.

Nad leidsid, et kui keelt mitteoskav laps peab tunnis viibima ilma tugisüsteemita ning räägitu on tema jaoks arusaamatu, on see sellise lapse jaoks raisatud ja mõttetu aeg. «Keelest mittearusaamine viib üsna kiiresti tunnis kõrvaliste tegevusteni, mis omakorda tekitab trotsi ja arusaamatust Eesti õpilaste suhtes,» nentisid Kuressaare Hariduse kooli õpetajad.