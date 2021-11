Miks ei saa Tallinna Ülikool avada infoteaduse eriala?

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna nõunik Sigrid Vaher ütles Postimehele, et kõrghariduses jaotuvad õppekavad ehk õpetatavad erialad õppekavagruppidesse, mille põhiselt antakse ülikoolile õpetamisõigus ning määratakse ka vastutusvaldkonnad.

«Vastutusvaldkondade jaotamise eesmärgiks on see, et kõigis õppekavagruppides, kus meil Eestis õpet pakutakse, oleks vähemalt üks ülikool, kes vastutab selles grupis õppe läbiviimise, arendamise ja ka populariseerimise eest,» põhjendas Vaher.

Õpet peab pakkuma kõigis astmetes

Tema selgitusel on vastutusvaldkondade jaotamisel üheks põhimõtteks, et ülikool pakub vastavas grupis õpet kõigil kolmel astmel – see tähendab, et lisaks õppele tehakse valdkonnas ka teadust ja õpe on teaduspõhine.

«Infoteaduse õppekava kuulub ajakirjanduse ja infolevi gruppi ning selles puudub Tallinna Ülikoolil doktoriõpe,» rääkis ta ja lisas, et selles õppekavagrupis on vastutus Tartu Ülikoolil. «Seal on kõrghariduse I astmel infokorralduse õppekava, kus vastuvõetute arv on üle kahe korra suurem kui Tallinna Ülikoolis.»