Tallinna ülikooli senati otsusest sõltub infoteaduse eriala vastuvõtu avamine

Tallinna ülikooli senatis on arutlusel ettepanek jätta 2022. aastal vahele vastuvõtt infoteaduse bakalaureuse õppekavale. Ülikooli teatel on see ettepanek sundinud mitmeid raamatyukoguhoidjaid murelike küsimustega nende poole pöörduma.

Tallinna ülikooli kinnitusel väärtustab ülikool infokirjaoskust ja kultuuriteadlikkust ning peab raamatukogusid oma oluliseks koostööpartneriks. Küsimus kerkis aga päevakorda seetõttu, et Eestis on jaotatud ülikoolide vahel vastutusvaldkonnad ning ehkki Tallinna ülikool on kahel korral taotlenud infoteadust ülikooli üheks vastutusvaldkonnaks, ei ole haridus- ja teadusministeerium seda rahuldanud. Samuti ei toeta ministeerium ülikooli teatel vastutusvaldkonnaväliseid õppekavasid rahaliselt.

Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks ütles, et ülikoolil on hea meel näha, et ka Eesti raamatukoguhoidjad ja nende juhid jagavad ülikooli muret infoteaduste eriala tuleviku üle. «Olukorras, kus kõrgharidus on alarahastatud, on ülikool sunnitud väga hoolikalt vaatama, millisel aastal mis õppekavadel vastuvõtt avada,» ütles Saks. Ta lisas, et hiljuti on ka Rektorite Nõukogu juhtinud tähelepanu sellele, et kõrghariduse jätkuva alarahastamise korral on ülikoolid sunnitud astuma samme, mis vähendavad kõrghariduse kättesaadavust Eesti ühiskonna jaoks olulistel õppekavadel.