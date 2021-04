TEST 13: Korrapärane hulknurk

Enne aga joonistame. Võta harilik pliiats ja joonlaud ning joonesta üks ruut ja üks võrdkülgne kolmnurk. Mis on nendel kujundite ühist? Kui sa joonist tegid, siis kindlasti panid tähele, et ruudu küljed on võrdsed ja võrdkülgse kolmnurga küljed on võrdsed. Sama on ka nende kujundite nurkadega. Kui hulknurga külged on võrdsed ja nurgad on võrdsed, siis nimetatakse seda kujundit korrapäraseks hulknurgaks.