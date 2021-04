Tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, mis on trapets. Võta harilik pliiats ja joonlaud ning joonesta üks nelinurk, mille kaks külge on paralleelsed ja ülejäänud kaks külge mitteparalleelsed! Kas said hakkama? Suurepärane - oled joonestanud trapetsi.