Vaata, kes olid tänavused parimad rakenduskõrgkoolide lõpetajad

«Stipendium ei ole lihtsalt auhind hea hindega töö eest, vaid tunnustus neile, kelle lõputöö on juba praegu päriselus rakendatav. Tänavu esitatud tööd annavad panuse Eesti tervishoidu, siseturvalisusesse, kaitsevõimesse, ettevõtlusesse ja rohepöördesse. Just sellist sisulist ja käegakatsutavat mõju soovimegi rakenduskõrgkoolides Eesti tuleviku kujundamisel pakkuda,» ütles Ülle Ernits.

«Tänavused lõpetajad on parim tõestus sellest, et rakenduskõrgharidus on tugev ja täisväärtuslik osa Eesti haridusmaastikust. Meil on põhjust olla uhked – nii lõpetajate, õppejõudude kui ka kogu rakenduskõrgkoolide võrgustiku üle,» lisas Ülle Ernits.