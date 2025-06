Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel saavad diplomi 325 lõpetajat

Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammearu sõnul on õppurid lõpetamas akadeemiat ajal, mil Eesti ja kogu Euroopa turvalisuse mõtestamine on olulisem kui kunagi varem. «Just teie olete need, kes muudavad teadmised ja oskused tegudeks – olgu selleks inimeste päästmine, ühiskonna toimimise ja turvalisuse tagamine, kriiside ennetamine või uute võimaluste loomise toetamine vanglates. Sisekaitseakadeemia strateegia keskmes on tark ja teaduspõhine turvalisus – ja teie olete selle lahutamatu osa,» sõnas Tammearu aktuse hommikul peatsetele lõpetajatele.