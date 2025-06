Vaata, kes Eesti noortest võitsid Euroopa füüsikaolümpiaadilt medali

Euroopa füüsikaolümpiaadi ajakava on õpilaste jaoks tihe, sest lisaks kahele võistlusvoorule peavad õpilased ka oma lahendusi ise apelleerima, st diskuteerima võistlustööde hindajatega siis, kui on alust arvata, et lahendus vääriks esialgselt antust rohkem punkte. See tegevus, mis on teistel rahvusvahelistel võistlustel juhendajate ülesandeks, aitab õpilastes arendada teadusliku argumenteerimise oskusi.