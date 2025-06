Tööandjad ei toeta kutsekoolide sundliitmist

«Hariduses on koostöö kutseõppeasutuste ja tööandjate vahel ülioluline, et koolilõpetajad oleksid tööturul edukad ja praktikad oleksid professionaalselt korraldatud. Hariduse kvaliteedile on halb kui koolide liitmisega ettevõtete side koolijuhtimisega nõrgeneb,» kommenteeris Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter. «Seetõttu ei saa liitmist lihtsalt masinlikult ära teha, vaid selle vajadust tuleb sektoriga arutada. Näiteks on küsitav, kas ehituskooli liitmine on põhjendatud ja läbi räägitud. Piltlikult öeldes on peakontor läinud praegu toodet arendama, klientide eelistusi uurimata.»