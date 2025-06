Maailma kiireim tudengivormelitiim esitleb uut sõidukit FEST25

Eelmine aasta saatis Eesti üliõpilasi edu ning võistkond krooniti maailma kiireimaks 889 teise tiimi seast. Selline tulemus annab tugeva aluse edasiseks arenguks – tiimi inseneridel on selge arusaam, kuidas ehitada parim võimalik võistlusauto.

2025. aasta tudengivormel on nelikveoline, tippkiirus on 125 km/h, kiirendus nullist sajani on 1,9 sekundit, vääne on 1489 Nm ning kogumass 170 kilo. Akupaki pinge 600 V, akupaki mahtuvus 7 kWh ja aerodünaamiline survejõud tippkiirusel 4000 N.