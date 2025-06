Tallinna Ülikoolist lisandub õpetajateperre rekordarv lõpetajaid

Haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi märkis, et nii õpetajakoolituse õppekohtade, sisseastujate kui ka lõpetajate arv on aasta-aastalt kasvanud. «Oleme koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga õpetajakoolituses juba mitu aastat vastuvõttu suurendanud. Sel nädalal näeme selle pingutuse tulemusi: diplomi saab mullusest ligi veerandi võrra enam haridusvaldkonna erialade lõpetajaid.»

Õpetajaõppe kohtade arv on viimase viie aasta jooksul tõusnud keskmiselt 11 protsendi võrra aastas. Kõige järsem oli tõus 2022. ja 2023. aastate vahel, kui õppekohti lisandus enam kui veerandi võrra. Üle kahe korra on kasvanud vastuvõtt pedagoogika, võõrkeeleõpetaja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialadele. Peaaegu kahekordistunud on vastuvõtt klassiõpetaja erialale. «Rõõmustame ka matemaatika ja loodusteaduste üle – siin on õppekohti juurde tulnud vastavalt 33 ja 54 protsenti,» lisas Klaasmägi.

Järjest suurem on ka sisseastujate huvi. Eelmise aasta keskmine konkurss õpetajaõppe erialadele oli üle kolme kandidaadi ühele kohale, populaarsemate erialade lõikes ulatus kandidaatide arv aga üle kümne. Kokku laekus õpetajakoolituse ja haridusvaldkonna 729 õppekohale üle 3000 avalduse, mida oli aasta varasemaga võrreldes 26 protsenti rohkem. Viimase viie aastaga on avalduste arv õpetajakoolitusse aga lausa kahekordistunud.

«Suur rõõm on tõdeda, et hariduse valdkonna erialade populaarsus on tõusuteel ja üha rohkem on õpetajaks õppijaid ja lõpetajaid, kes lähevad tööle lasteaeda või kooli,» lisas haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. «Õpetajate rolli ühiskonnas ei saa alahinnata – ülikoolina saame palju ära teha, et panustada Eesti õpetajate järelkasvu ja edendada hariduse valdkonda tervikuna.»