Incel’id ja manosisuloojad – kuidas noormehi sotsiaalmeedias radikaliseeritakse

Viimastel kuudel on noormeeste ja poiste radikaliseerumine palju meediatähelepanu pälvinud. Mille põhjal aga saame üldse väita, et noorte meeste radikaliseerumine on ka Eestis probleem? 2022. aasta IEA rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringus toodi välja, et Eesti poiste vaated on muutunud üha tagurlikumaks. Pooled uuringus osalenud poisid leidsid, et mehed sobivad poliitiku ametisse naistest paremini, ja veerand, et naised peaksid täielikult poliitikast kõrvale jääma.

Hiljuti avaldatud Praxise uuringus on näha, kuidas misogüünne sisu levib edukalt noorte seas TikTokis, Instagramis ja YouTube’is ning jõuab ka nendeni, kes sellist sisu ei toeta. Ka Eesti Ekspress on avaldanud artikleid, mis viitavad just sotsiaalmeedias toimuvale poiste radikaliseerimisprotsessile. Seega on näha, et Eesti noormehed radikaliseeruvad ja selle protsessi suur mõjutaja on sotsiaalmeedia.

Mõtteviis: kõiges on süüdi naised

Üle maailma, sealhulgas Eestis, radikaliseeritakse noori mehi manosfääri keskkondades. Manosfääri all peetakse silmas veebikogukondade võrgustikku, mis on keskendunud meeste probleemidele ja raskustele tänapäeva ühiskonnas ning kus süü nende probleemide eest omistatakse naistele , kes on nendes keskkondades äärmusliku vaenu sihtmärk.