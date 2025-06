Küberturbeekspert Oliver Kikas õpetajatööst: kui alustasin õpetamist, siis tegelikult hakkasin sel hetkel ise päriselt õppima

Praktik – oodatud tugi võistlusareenil

Õpetajana teab Oliver hästi, kui oluline on muuta IT-õpe elulähedaseks. Ainult õpikute ja slaidide abil ei ole võimalik edasi anda IT-maailma mitmekesisust ja arenguid. «Ülimalt oluline on, et õpilasi toetaksid ka praktikud ehk inimesed, kes aitavad siduda koolitunni reaalse töömaailmaga ning näidata, millised võimalused neid pärast kooli ootavad,» kinnitas ta.

Pärnus ei olnud see aga sugugi lihtne. Linn on väike ja spetsialiseerunud IT-ettevõtteid napib. Sageli tuli ka õpilastele praktikakohtade leidmiseks palju pingutada.

Ometi usub Oliver, et just seetõttu on iga praktiku panus eriti väärtuslik. «Alati ei pea tulema kooli täiskoormusega õpetama – abi on ka ühest loengust või mooduli läbiviimisest.»

Võistluste korraldamise kogemuse tõttu teab ta, et praktikud on avasüli oodatud ka näiteks küberturbevõistlustel hindajate, ekspertide või juhendajatena õpilasi toetama. Pealegi nägi Oliver, et igal aastal olid kooli õppima asuvad noored natuke teistsugused – nii kultuuriruumi kui tehnoloogilise küpsusastme poolest. «Usun, et ka tulevastel tööandjatel on kasulik näha, kuidas noored mõtlevad ja mida nad tööturul teha eelistavad.»

Pole üht õiget viisi õpetada