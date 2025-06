Vaata, kes on tänavu Eesti parimad kutseõppurid

Igas episoodis võistlesid noored, et võita «Noore meistri» tiitel. Parimatel võib avaneda ka võimalus esindada Eestit suurvõistlustel WorldSkills ja EuroSkills. Saate eesmärk on tutvustada Eesti kutsekoole ja kutsehariduse põnevaid erialasid. Lisaks noortele osalevad saadetes igal hooajal ka tuntud Eesti kuulsused, kes proovivad kätt erinevatel kutsealadel. Sel hooajal lõid kaasa Maris Kõrvits, Silver Laas, Oskar Seeman, Laura Põldvere, Eleryn Tiit ja Robin Valting.

Sebastian Pebsen Zachrau – küberkaitse võistluse võitja Tallinna Polütehnikumist – tõi välja, et «Noor meister» andis talle võimaluse teha praktikat võistluse sponsorfirmas Oixio IT. Praktika avas talle uksed kübermaailma ja on suur samm karjääri alustamiseks. «Telesaate kogemus iseenesest oli väga lahe, kuid leian, et just saatetiim tegi selle kogemuse lahedaks,» lisas ta.