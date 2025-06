Vanemad saavad tervisekassalt kutse tulla 11-12-aastaste laste tervist kontrollima

Kui kooliealiste laste tervisekontrollid toimuvad üldjuhul kooliõe juures ja teavitus selle kohta tuleb õppeasutuse kaudu, siis perearstikeskuses toimuvatest kontrollidest teavitamine on olnud ebaühtlane ning tervisekontrollides osalemine kasin. Selleks, et lapsevanemad teaksid, millal on aeg pöörduda lapsega tervisekontrolliks just perearsti juurde, hakkas tervisekassa saatma teavitusi esmalt 11–12-aastaste laste tervisekontrollide kohta, kuid hiljem lisanduvad teavitused ka teiste eelkooli- ja kooliealiste laste tervisekontrollide osas.

Kontrolle ei tohi vahele jätta

«Regulaarne tervisekontroll aitab hoida silma peal lapse arengul ja jõuda võimalikele tervisemuredele jälile varakult, mil need on väikeste sekkumiste abil lahendatavad. Lapse tervisekontrollid toimuvad kindlas vanuses alates vastsündinueast kuni lapse täisealiseks saamiseni. Paneme lapsevanematele südamele, et kontrolle ei jäetaks vahele, sest alati ei ole vanemal võimalik lapse tervisemuret märgata ja laps ei pruugi ise osata selle üle kurta,» sõnas tervisekassa tervishoiuteenuste arendamise portfellijuht Liis Kruus.

Perearst Piret Rospu tõi välja, et just varajasse teismeikka jäävad mitmed arenguga seotud ohukohad, näiteks liiga kiire või liiga aeglane kasv, üle- või alakaal, aga ka rühi või nägemisega seotud probleemid.