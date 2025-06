Tehisarupettused toovad koolidesse tagasi paberi ja pliiatsiga tehtavad eksamid

Pole saladus, et tehisintellekt on Ameerika haridussüsteemi tõsiselt raputanud. Tänu hõlpsale lahendusele nagu ChatGPT ja muud vestlusrobotid, mis suudavad vastata igale küsimusele ning kirjutada valmis ka põhjalikke esseesid, on nii keskkooli- kui ka üliõpilased hakanud järjest enam petma, lootes, et algoritm teeb mõtlemise ja eksamite sooritamise nende eest ära. Pole ime, et osa õpetajaid on vastukaaluks pöördunud tagasi analoog-meetodite poole, püüdes ohjeldada rahvani jõudnud antiintellektuaalsuse lainet.