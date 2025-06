Füüsikaõpetajatel avaneb võimalus anda tundi korraga mitme kooli õpilastele

«Füüsika võtsime Ida-Virumaal fookusesse just seetõttu, et kvalifitseeritud reaalainete õpetajatest on piirkonnas puudus. Võimendatud õpetajad on kvalifitseeritud õpetajad toetava tiimiga, kes üle veebi õpetavad korraga kümneid õpilasi klassiruumides üle maakonna. Näeme sellist mudelit leevendusena koolidesse, kus parasjagu füüsikaõpetajat pole, ta on ülekoormatud või on vajadus lisatoeks eestikeelse õppe näol,» ütles Ida-Viru Hariduskopteri koordinaator Kerda Eiert.