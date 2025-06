TalTech: doktorantuur ei ole lapsepõlve ja õpinguteaja pikendamine - see on mõjukas töö

«Meie sõnum on, et doktorantuur ei ole lapsepõlve ja õpinguteaja pikendamine - doktorantuur on mõjukas töö, mille raames magistrantuuri lõpetajad saavad väga suure konkurentsieelise tööks nii akadeemilises maailmas, avalikus sektoris kui ettevõtluses ning neile, kes on juba tööl riigisektoris või ettevõtluses, toob doktorantuuri läbimine kaasa väga suure arenguhüppe,» selgitas TalTechi ettevõtlus- ja teadusprorektor Erik Puura.