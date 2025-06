Liiga palju nutitelefonis? Peaasi.ee aitab noori õigele teele suunata

«Digiseadmed kuuluvad meie igapäevaellu ning tihti ei märka me enam, kui palju aega ja tähelepanu need endale haaravad. Tasakaalu leidmine tähendab, et oskame tehnoloogiat kasutada teadlikumalt ja enda heaolu arvestades,» selgitas Peaasi.ee kliiniline nõustaja Mirjam Kase.