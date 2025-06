Välismaale õppima pürgijad saavad selleks riigilt toetust küsida

«Noore õpetlase stipendium on loodud selleks, et anda andekatele ja motiveeritud noortele võimalus omandada teadmisi ja oskusi väljaspool Eestit. Ka sel aastal otsime gümnaasiumilõpetajaid, kellel on ambitsiooni ja tahet tuua oma rahvusvaheline kogemus tagasi Eestisse,» rääkis haridus- ja noorteameti stipendiumite ja toetuste tiimi juht Anu Lepik.

Stipendiumit on välja antud juba 2004. aastast alates ja stipendiaatidest on praeguseks kujunenud kogukond, mille juured asuvad küll Eestis, aga liikmed paiknevad üle maailma.

Noore õpetlase stipendiumiprogramm on Eesti ettevõtjate, kes praeguseks on kasvanud ligi 20-liikmeliseks ja kellest mitmed on stipendiumi toetanud rohkem kui 10 aastat. Haridus- ja teadusministeeriumi ning haridus- ja noorteameti koostöös väljaantav stipendium, mille eesmärk on toetada Eestist pärit andekate noorte bakalaureuseõpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.