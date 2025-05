Viljandi kultuuriakadeemia direktoriks saab Ott Karulin

Ott Karulin leidis, et Viljandi kultuuriakadeemia on praegu heas seisus. «Siiski näen võimalust ambitsiooni suurendada, et akadeemia oleks jätkuvalt meistriõpet väärtustav kool, mis on Eestis akadeemiliselt veel nähtav.»

Ott Karulin on alates 2013. aastast kuni praeguseni olnud kultuuriakadeemia külalislektor ja 2024. aastast on ta töötanud rahandusministeeriumis riigivalitsemise valdkonna juhina. Varem on ta olnud riigikantseleis strateegiabüroo nõunik. Ta on erinevate teatrite nõukogude liige ja olnud Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu liige. Lisaks on ta täitnud Sirbi peatoimetaja ametit ja osalenud kultuuriministeeriumis strateegia «Kultuuripoliitika arengusuunad aastani 2020» väljatöötamisel. Karulin on publitseerinud rohkesti teadusartikleid ja avaldanud üle 250 teatriarvustuse. Tal on Tartu Ülikooli doktorikraad teatriteaduses.