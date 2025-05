Rakenduskõrgkoolid suurendavad vastuvõttu ja uuendavad õppekavasid

Sisekaitseakadeemia pakub 2025. aastal kokku 590 õppekohta, neist 270 avaliku konkursi kaudu. Uuendusena võetakse esmakordselt õppureid vastu politseiteenistuse õppekavale, mis on loodud senise politseiametniku õppe asemele. Endiselt on populaarsed ka tolli ja maksunduse ning päästeteenistuse õppekavad, kus huvi on viimastel aastatel stabiilselt kõrge püsinud.

«Pädevaid spetsialiste vajab nii avalik sektor – sealhulgas kaitse-, sisejulgeoleku- ja tervishoiuvaldkond – kui ka kiiresti arenev majandus. Rakenduskõrgharidus pakub noortele valikuvõimaluse mõlema karjäärisuuna vahel,» rõhutas Ülle Ernits.

Tehnika alal ootavad uuendatud õppekavad

Tallinna Tehnikakõrgkool ootab ligikaudu 770 uut õppijat. Kool on põhjalikult uuendanud kolme olulist õppekava: tootmise juhtimine ja digitaliseerimine, kestlik tekstiilitehnoloogia ning transpordi- ja liikuvuskorraldus. Need muudatused aitavad paremini toetada tööstus-, transpordi- ja ringmajanduse sektorite arengut. Õppekavades on senisest suurem fookus digitaalsetel tööriistadel, kestlikkuse põhimõtetel ja koostööl tööandjatega.

Kõrgem Kunstikool Pallas võtab 2024. aasta suvel vastu 80 uut tudengit. Nagu varasematel aastatel, oodatakse ka tänavu suurt konkurssi meedia- ja reklaamidisaini, konserveerimise, maali ja fotograafia erialadel. ”Kunsti- ja disainiharidus on Eesti kultuuri ja majanduse jaoks väga oluline. Pallas annab ühiskonnale loovmõtlejaid, kelle ideed jõuavad nii galeriidesse kui ka tootearendusse, avalikku ruumi ja digiteenustesse,“ rõhutas Ülle Ernits

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor lisab kõikidesse õppekavadesse tehisintellekti teemamooduli, et valmistada tudengeid ette AI-põhise tulevikutöö jaoks. Uuteks suundadeks on andmeanalüüs ja andmepõhine innovatsioon rakenduskõrghariduses ning tarneahela juhtimine magistriõppes. Kool on ka üle vaadanud seniste erialade fookused ning pakub alates sügisest uuendatud kujul kvaliteedi- ja kestlikkuse juhtimist, rahvusvahelist logistikat ning talendijuhtimist.

Oodatud on tulevased lennundustehnikud

Eesti Lennuakadeemias võetakse tänavu õpilasi 117 õppekohale, millest suurima osa moodustab lennundustehnika valdkond. Akadeemia eesmärgiks on kasvatada huvi just selle eriala vastu, kuna OSKA prognooside kohaselt on Eestis lähikümnendil puudu nii lennundustehnikutest kui ka sidusspetsialistidest. Jätkuvalt on populaarsed ka õhusõiduki juhtimise ja lennunduskorralduse õppekavad, kuhu kandideerimiseks on vaja läbida erialaspetsiifilised katsed ja testid.