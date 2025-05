«Ajal, mil paljudel peredel on raske, peab tüdrukutelt vähemalt selle mure ära võtma – keegi ei tohiks jätta päevade tõttu kooli või huvitegevusse minemata,» rõhutas AHF Estonia programmijuht Kristiina Vainomäe. «MTÜ Päevad ja Ööd teeb väga olulist tööd ja meil on hea meel, et saame sellele tänavu menstruaaltervise päeval õla alla panna.»

Eestis läbi viidud uuringu järgi on iga kuues tüdruk puudunud menstruatsiooni tõttu koolist või trennist. Rahalisi raskusi on menstruatsioonitarvete hankimisel kogenud enam kui veerand tüdrukutest. Lisaks on tüdrukutel päevad sageli ebaregulaarsed ja võivad alata ootamatult, mistõttu on tähtis, et sidemed oleks kooli tualettides ilma lisatakistuseta mugavalt kättesaadavad.