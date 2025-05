Haridustöötajad: õpetajate palga alammäär peab järgmisel aastal tõusma 2184 euroni

«Viimaste aastate jooksul on Eestis õpetajate ja teiste kõrgharidusega spetsialistide palgalõhe üha rohkem süvenenud õpetajate kahjuks. Samal ajal on ka meie õpetajaskond üks vanimaid Euroopas ning õpetajate järelkasv kriitilises seisus. See on loonud tänaseks olukorra, kus koolides keskmiselt iga neljas õpetaja, kes klassi ees tundi annab, ei ole kvalifitseeritud õpetaja,» märkis liit.

Et seda vastutusrikast tööd teeksid pädevad spetsialistid, vajab õpetajaamet õiglast tunnustust – see tähendab eelkõige palka, mis vastab töö sisule ja vastutusele, ning töötingimusi, mis võimaldavad tagada kvaliteetse õpikeskkonna igale lapsele. EHLi ettepanekud üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäära osas on, et see oleks alates 2026. aastast 2184 eurot kuus ning alates 2027. aastast 2287 eurot kuus.