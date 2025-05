Eesti tüdruk tõi USAst maailma suurimalt õpilaste teadusvõistluselt kolmanda koha

Tulevikus plaanib Saskia siduda oma karjääri teadusega ning sooviks töötada mõne ülikooli juures teadlasena. Esmalt ootavad teda aga ees õpingud Ameerikas MITis (Massachusetts Institute of Technology), kus ta soovib edasi tegeleda sama valdkonnaga, aga pigem keskenduda enim just füüsika teoreetilisele poolele.

Võistlust kohapealt jälginud Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik tõdes, et see on hindamatu väärtusega, et me saame oma andmekaid õpilasi saata sellistele innustavatele võistlustele ja anda neile võimalust võistelda rahvusvahelisel tasemel.