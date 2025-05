Ehitussektori tööandjad hoiatavad kutseharidusreformi kahjude eest

Kõige kriitilisemaks peetakse üleminekut nelja-aastasele kutsekeskhariduse õppele. Ehitusettevõtjate sõnul pole senine kolmeaastane süsteem probleemide allikas – pigem takistab kvaliteetse hariduse omandamist see, et paljudel põhikooli lõpetajatel puuduvad vajalikud baasoskused. Pikem õppeaeg suurendaks tööandjate hinnangul katkestamiste arvu ning ei motiveeriks noori kutsekeskharidust valima.

Teise olulise probleemina tuuakse välja Tallinna Ehituskooli planeeritav liitmine teiste kutsekoolidega üheks suureks IT- ja tehnikakolledžiks. Tööandjate sõnul on Tallinna Ehituskool Eestis ainus ehitusvaldkonnale spetsialiseerunud kutseõppeasutus, mille senine täituvus ja koolitustase on olnud kõrgel tasemel. Liitmise tulemusel kardetakse valdkondliku fookuse hajumist, bürokraatia kasvu ja sideme nõrgenemist tööandjate ning kooli vahel.