TalTechi sisseastumisel on menukid maa süsteemide ja e-tervise erialad

Uuringufirma EMOR 2025. aasta ülikoolide maine uuringust selgus, et tervise erialasid soovitaks õppida iga kolmas noor, tehnikaalasid peab perspektiivikaks 29 protsenti ning IKTd iga viies. See võib selgitada ka seda, miks TalTechi e-tervise magistrikavale on võrreldes eelmise aastaga esitatud 100 protsenti rohkem avaldusi.

Programmijuht Doris Kaljuste rääkis, et uudsed lahendused tervishoius avavad võimalusi, mis varasemalt tundusid ulmelised. «Mida kiiremini areneb tehnoloogia, seda rohkem võimalusi tekib ka tervishoius. Samas on tervis delikaatne teema, millega seotud muutused tuleb põhjalikult läbi kaaluda ning oskuslikult olemasolevasse süsteemi juurutada,» selgitas Kaljuste valdkonna arengut.

«Just selliseid oskusi e-tervise õppekaval õpetatakse – kuidas luua ja juurutada innovaatilisi lahendusi, mis aitaks hoida meie kõigi tervist. Tervishoius on ka palju väljakutseid, mis on muutumas aina teravamaks, see omakorda on soodne kasvupinnas neile, kes soovivad ära teha midagi suurt, mõtestatut ja mõjusat,» julgustas ta valdkonna vastu huvi tundvaid inimesi TalTechi õppima tulema.

Maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate õppekavale on võrreldes eelmise aastaga esitatud 167 protsenti rohkem avaldusi.