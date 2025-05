Professor Pilvi Ilves räägib inauguratsiooniloengul raskete tagajärgedega lapseea insuldist

Insulti seostatakse enamasti eakate inimestega, kelle veresooned on lupjunud. Tegelikult võib see tekkida kogu eluea jooksul – isegi lootel, vastsündinul ja lapsel, kuigi harva. Lapseea insuldil võivad olla rasked ja pikaajalised tagajärjed. Professor Ilvese sõnul on insulti võimalik ravida, kui laps jõuab kiiresti haiglasse. Tihti jääb haigus aga õigel ajal märkamata.

Vastsündinul ja lootel on kõige levinum teadaolev insuldi põhjus ema rasedusaegne infektsioon, lapseeas võib insuldi põhjus olla ka geneetiline. Insuldi tagajärjeks on tihti motoorika-, kõne-, kognitsiooni- ja käitumisprobleemid ning epilepsia.

Erinevalt täiskasvanust peab laps pärast insulti sageli kogu ülejäänud elu elama raske puudega. Seetõttu on oluline pärast insulti tuvastada võimalikud arengulised kõrvalekalded, et alustada taastusraviga võimalikult vara. Pilvi Ilvese sõnul arvatakse ekslikult, et laps taastub insuldist paremini kui täiskasvanu. «Tegelikult tekib eluaegne, sageli kombineeritud puue üle pooltel lastest. Lapseea insuldi puhul on eluaegne mõju üksikisikule, perekonnale ja ühiskonnale mitu korda suurem kui täiskasvanueas põetud insuldi puhul,» tõdes professor.